Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'gazetecilik' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı gazetecilikle ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü Anayasamızın teminatı altındadır. Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü Anayasamızın teminatı altındadır. Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez. — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 14 Haziran 2019

ABD Büyükelçiliği yaptığı paylaşımda "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." ifadelerine yer vermişti.