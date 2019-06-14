Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDye gazetecilik yanıtı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'gazetecilik' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin "Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü Anayasamızın teminatı altındadır. Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı gazetecilikle ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü Anayasamızın teminatı altındadır. Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği yaptığı paylaşımda "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." ifadelerine yer vermişti.

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