Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDye sert tepki PKKya açıktan destek veren bir ülkenin söz hakkı yoktur
ANKARA

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye sert tepki: PKK'ya açıktan destek veren bir ülkenin söz hakkı yoktur

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz. Kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin, üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün "haddini aşan" açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

  • Sözcü Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaslı yetkilileri kabulüne ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Trump ve Netanyahu'nun işgal planına Filistinli liderlerden rest
DÜNYA
Trump ve Netanyahu'nun işgal planına Filistinli liderlerden rest

"Külliyen reddediyoruz"

Aksoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz" ifadesini kullandı.

"PKK'ya açıktan destek verip, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin söz hakkı yoktur"

  • Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen ve bölgenin önemli bir realitesini teşkil eden Hamas’ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacağına dikkati çeken Aksoy, "Kaldı ki kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin, üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD bölge gerçeklerinden kendini soyutluyor

Aksoy, ABD yönetiminin Filistinliler arası iç uzlaşı çabalarının da bir tarafı olan Hamas’ı terör örgütü ilan ettiğini, ardından Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington’daki ofisini kapattığını ve böylelikle ABD yönetiminin, tüm Filistin yönetimi ve halkıyla irtibatını keserek bölge gerçeklerinden kendini soyutladığını dile getirdi.

Sözcü Aksoy, ABD yönetimine, şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz"

  • "Bu vesileyle ABD yönetimini, bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine dengeli politikalar izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un açıklamasında, Hamas'ın terör örgütü olduğu iddia edilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas yöneticileriyle görüşmesinin Türkiye'nin uluslararası toplumdan izole olmasına ve Filistin halkının çıkarlarının zarar görmesine hizmet ettiği öne sürülmüştü.

Abone Ol Google News
Dışişlerinden ABDye sert tepki

Dışişlerinden ABD'ye sert tepki

"PKK'ya açıktan destek veren bir ülkenin söz hakkı yoktur."
Yabancı şirketlerhiçbir şey yok demişti

Yabancı şirketler
'hiçbir şey yok' demişti

​Türkiye'nin türlü zorluktan tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfine uzanan hikayesi.
İkinci yarı başladı

İkinci yarı başladı

​Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a konuk oluyor.
Aralarından<br>su sızmıyor

Aralarından
su sızmıyor

​Pompeo ve Zayed, İsrail'le anlaşmayı görüştü.
Doğal gaz indirimi olacak mı?

Doğal gaz indirimi olacak mı?

​Bakan Albayrak'tan sevindiren haberler.
Bu şımarıklıktan vazgeçin

Bu şımarıklıktan vazgeçin

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması.
Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Yeni hasta sayısı yükseliyor

Yeni hasta sayısı yükseliyor

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
On dört ilde <br>yeni sınırlama

On dört ilde
yeni sınırlama

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi.
ABD'de ikinci Floyd olayı

ABD'de ikinci Floyd olayı

​Arkasından 8 el ateş edilen Blake'in son durumu açıklandı.
Dualar ile açıldı

Dualar ile açıldı

​Erdoğan ve Bahçeli, sevgi gösterileriyle karşılandı.
Maçlar seyircili oynanacak

Maçlar seyircili oynanacak

​TFF tarih verip açıkladı.
Kıl payı kurtuldular

Kıl payı kurtuldular

Otobüsten içeri 3 metrelik demir girdi.
Kimsenin <br>şüphesi olmasın

Kimsenin
şüphesi olmasın

Bakan Karaismailoğlu Giresun'daki felaketle ilgili TVNET'e konuştu.
Sağlık müdürü<br> isyan etti

Sağlık müdürü
isyan etti

Bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.
Kızılelma mesajı

Kızılelma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı.
Fotoğraf tutkunlarının meskeni

Fotoğraf tutkunlarının meskeni

​Erciyes eteklerinde kartpostallık görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.