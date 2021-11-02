Gündem Dışişleri Bakanlığından Afganistandaki bombalı saldırılara kınama
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki bombalı saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıları kınadı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından Afganistandaki bombalı saldırılara kınama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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