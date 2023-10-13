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Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM'nin Türkiye kararına tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi. AKPM, Gezi kalkışmasının finansörlüğünü yapan ve tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi yaptırımla tehdit etmişti.

Pınar Görgü
11:46 . 13/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin skandal kararına karşı bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin skandal kararına karşı bir açıklama yayımladı.

Gezi kalkışmasının finansörlüğünü yapan ve tutuklu bulunan Osman Kavala'yı aklayacak şekilde tek taraflı bir karar alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AİHM kararı gereği serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye Magnitsky yaptırımları uygulanması çağrısında bulunmuştu.


AKPM tarafından Strasbourg'da tartışılan ve kabul edilen "Osman Kavala'nın Derhal Serbest Bırakılması için Çağrı" başlıklı skandal karar 18'e karşı 44 oyla kabul edildi.



'Tarihi hata yaptılar'

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.


AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada,
"AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır"
ifadeleri kullanıldı.




#Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
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