Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM'nin Türkiye kararına tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı

Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararına yönelik Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.