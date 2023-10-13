Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM'nin Türkiye kararına tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin skandal kararına karşı bir açıklama yayımladı.
Gezi kalkışmasının finansörlüğünü yapan ve tutuklu bulunan Osman Kavala'yı aklayacak şekilde tek taraflı bir karar alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AİHM kararı gereği serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye Magnitsky yaptırımları uygulanması çağrısında bulunmuştu.
AKPM tarafından Strasbourg'da tartışılan ve kabul edilen "Osman Kavala'nın Derhal Serbest Bırakılması için Çağrı" başlıklı skandal karar 18'e karşı 44 oyla kabul edildi.
'Tarihi hata yaptılar'
Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.