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Dışişleri Bakanlığı'ndan AKPM'nin Türkiye'ye kararına tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.

Pınar Görgü
11:46 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin skandal kararına karşı bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin skandal kararına karşı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.


AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada,
"AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır"
ifadeleri kullanıldı.





#Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
42 dakika önce
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