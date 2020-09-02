Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dışişleri Bakanlığından Charlie Hebdoya tepki Saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Charlie Hebdo'ya tepki: Saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz ile ilgili saygısızlık içeren karikatürünü şiddetle kınadı. Bakanlık Sözcüsü Aksoy, ''Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmek mümkün değildir. Başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız makamlarının bu konuyu ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabaları da kabul edilemez'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

  • Sözcü Aksoy, söz konusu derginin, Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Şiddetle kınıyoruz

"Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz" diyen Aksoy, Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı, basın, sanat veya ifade özgürlüğüyle gerekçelendirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

  • Aksoy, başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız makamlarının, bu konuyu, ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabalarının da "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
  • "Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin, İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa'daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir. Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet, toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır."

Sözcü Aksoy, Avrupa'daki dostları ve siyasileri, son günlerde giderek artan ve kutsal değerleri hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya davet etti.

Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdo'ya Macron'dan destek
GÜNDEM
Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdo'ya Macron'dan destek

Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

  • Derginin paylaşılan kapağına göre, bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor" ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Charlie Hebdo'dan küstah karar: Peygamberimiz Hz.Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayınlayacaklar
DÜNYA
Charlie Hebdo'dan küstah karar: Peygamberimiz Hz.Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayınlayacaklar

Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdo'ya Macron'dan destek
GÜNDEM
Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdo'ya Macron'dan destek
Abone Ol Google News
İşkence kampları uydudan silindi

İşkence kampları uydudan silindi

​Doğu Türkistan Müslümanlarına yapılan zulmü gizliyorlar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

​Dışişleri'nden Charlie Hebdo ve Macron'a çok sert tepki.
Yerli Twitter Yaay yayında!

Yerli Twitter 'Yaay' yayında!

​Türkiye'nin sosyal medya hamlesi...
16 yaşında dehşet saçtı

16 yaşında dehşet saçtı

Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı döverek öldürdü.

Bahçeli'den<br>idam sinyali

Bahçeli'den
idam sinyali

"Yeniden işleme alınması, İğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir..."

3 vaka birden

3 vaka birden

​Paris ekibini COVID19 vurdu.
Liselerde<br>yeni dönem

Liselerde
yeni dönem

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren değişiklikler tek tek açıklandı.

Kentte ikinci pik

Kentte ikinci pik

​Sağlık Bakanlığı hareket geçti: Eğer önleyemezsek durum ciddi...

Midesinden<br>çamur çıktı

Midesinden
çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2'lik<br>deprem uyarısı

7.2'lik
deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Tümüyle<br>yanlış bir karardır

Tümüyle
yanlış bir karardır

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi.
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.
Dikkatli ve<br>tedbirli olun

Dikkatli ve
tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.