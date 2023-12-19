Dışişleri Bakanlığından Çin için taziye mesajı: Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası bölgede çok sayıda yapı yıkılırken su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü. Gansu'yu vuran depremde ilk belirlemelere göre 111 kişi hayatını kaybetti yüzlerce kişi de yaralandı.