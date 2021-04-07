Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan bürokrata sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'in bir televizyona verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle kınama açıklaması yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Varviçyotis'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Kasıtlı olarak öne sürüldü

Yunan yetkililerin Varviçyotis'i kastılı olarak öne sürdüklerini vurgulayan bakanlık, "Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini kasıtlı buluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında ise, "Yunan siyasi liderliğini iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için ülkemize yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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