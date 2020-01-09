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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır​

Dışişleri Bakanlığından 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır

Dışişleri Bakanlığınca, "Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere yönelik yapılan açıklamanın bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığı vurgulanarak, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti ile Türkiye'nin imzaladığı mutabakat muhtıralarının uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğu belirtildi.

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Bu mutabakat muhtıralarının, Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz'de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşıdığı belirtilerek, "Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz’i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz" denildi.


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