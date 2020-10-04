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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan' ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine yaptığı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan'ın Gence şehri Ermenistan ordusunun saldırılarına hedef oldu.
Azerbaycan'ın Gence şehri Ermenistan ordusunun saldırılarına hedef oldu.

Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'yle birlikte Karabağ'daki bazı bölgelere saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Bu saldırılar Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz.

  • İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır.

ERMENİSTAN BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan’ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz."

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