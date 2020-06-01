Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamaların paylaşıldığı belirten açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."

OYNAT 00:00 İHH Başkanı Bülent Yıldırım: 1997’de Denktaş’ın verdiği doğalgaz haritalarını Erbakan Hoca’ya verdim İHH Başkanı Bülent Yıldırım, TVNET özel yayında İsrail'in Mavi Marmara'ya saldırısnın tarihi arka planını anlattı. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz haritalarını 1997'de KKTC'in merhum lideri Rauf Denktaş'ın Başbakan Necmettin Erbakan'a teslim edilmesi için kendisine verdiğini açıkladı. Haritaları Erbakan'a verdiği söyleyen Yıldırım, İsrail'in de Mavi Marmara saldırısını bu koordinatlarda yaptığının altını çizdi. BiP'te paylaş

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KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.