Gündem Dışişleri Bakanlığından Hollandaya FETÖ tepkisi Kabul edilemez
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensuplarının iltica başvurularını Hollanda'nın olumlu yanıtlamasına ilişkin açıklamada bulundu. Aksoy, "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesinin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlamasının ve onlara oturum izni vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Kabul edilemez"

  • Aksoy, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi tarafından FETÖ iltisaklı kişilere oturum izni verilmesi hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesinin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

1951 tarihli "Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi" ile terör suçlarından aranan şahısların mültecilik statüsünden yararlandırılamayacağının hüküm altına alındığını vurgulayan Aksoy, "Bir başka deyişle 'mülteci statüsü'nün teröristler tarafından suistimalinin engellenmesi amaçlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ, sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit"

Türkiye'nin, 251 masum vatandaşının şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının iadeleri yönündeki beklenti ve çabalarının devam edeceğinin altını çizen Aksoy, yazılı yanıtında "Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir." ifadelerine yer verdi.

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