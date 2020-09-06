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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'nın Kudüs kararına tepki: Hayal kırıklığı

Dışişleri Bakanlığı Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasına ilişkin haberler hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı Kosova'nın Kudüs kararına sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Kosova'nın Kudüs kararına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasına yönelik haberler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesinin hayal kırıklığı yarattığı belirtilerek, "Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek vermiştir. Fakat bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.

Kosova liderliğine, söz konusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz."

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