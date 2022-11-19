Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore’ye kınama

Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri hakkında açıklama yayımladı.

'KAYGI DUYUYORUZ'

Yapılan açıklamada, "Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerini kınıyoruz. Kuzey Kore’nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz. Kuzey Kore’yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) Gerçekleştirdiği Balistik Füze Denemeleri Hk. https://t.co/QWt8wZx5Ea pic.twitter.com/RpWPZBMe73 REKLAM November 19, 2022

FOTOĞRAF 11 Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyangdaki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi. Hwasong-17 füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kimin, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor. Kimi, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kimin yanında yer alıyor. KCNAnın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABDli basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Junun Ju Ae adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı. Rodman, Bebekleri Ju Aeyi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum. ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Rinin evliliğini Temmuz 2012de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı. Kimin eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında saygıdeğer first lady unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Rinin 2012de hamile olduğu iddia edilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Korenin doğu yönüne yerel saatle 10.18de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı. Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti. ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Taylandda düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesinde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harrisin çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soonun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı. İlk defa kızı ile görüntülendi: Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin ardından acil toplantı düzenlemişti.

Toplantıya Japonya'dan Başbakan Kişida Fumio, ABD'den Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore'den Başbakan Han Duck Soo katılmıştı.