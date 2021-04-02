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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali’de görev yapan Birleşmiş Milletler barış gücüne yapılan terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından Malideki terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin kuzeyinde Kidal bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’nun (MINUSMA) Aguelhok üssüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

"Terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mali’nin kuzeyinde Kidal bölgesinde bulunan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’nun (MINUSMA) Aguelhok üssüne bugün (2 Nisan) düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 4 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Türkiye, dost ve kardeş Mali’de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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