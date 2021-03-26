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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır halkına başsağlığı mesajı

Mısır'da iki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından Mısır halkına başsağlığı mesajı
Mısır'da tren kazası: 30'dan fazla ölü

Mısır'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla yaralı var.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Mısır’ın Sohac vilayeti Tahta bölgesinde bugün meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." açıklamasında bulundu."

"Dost ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz"

Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilenirken, "Dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

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