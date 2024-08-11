Dışişleri Bakanlığından Muhammed Çolak açıklaması: Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmıştır

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye ile açıklamalarda bulundu. İbrahimovic açıklamasında, dünyadaki barış ve istikrara da vurgu yapmak istediğini belirterek, "Batı Balkanlar'da Türkiye gibi önemli bir faktörün bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen politikalara destek vermemesi, son derece değerli bir gösterge. Bu tarz politikaların Türkiye gibi büyük ülkelerden destek görmemesi, onların da kökünü kurutacaktır." dedi.