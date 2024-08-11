Dışişleri Bakanlığından Muhammed Çolak açıklaması: Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmıştır

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.