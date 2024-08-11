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Dışişleri Bakanlığından Muhammed Çolak açıklaması: Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmıştır

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ,"Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmıştır" denildi.

17:04 - 11/08/2024 Sunday
Güncelleme: 17:35 - 11/08/2024 Sunday
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlanmakta olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır."

Bakanlık yetkilileri, Çolak'ın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair gelen bilgilerin ardından dün Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmişti.



#Dışişleri Bakanlığı
#Muhammed Çolak
#Hırvatistan
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