Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına ilk tepki: Türkiye diyaloğa hazır
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına ilk tepki: Türkiye diyaloğa hazır
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler yapma kararı aldığına ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Türkiye önkoşulsuz diyaloğa hazır" ifadelerinin altı çizildi.
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri'nin ''Türkiye ve Yunanistan çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme kararı aldı'' sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakanlığın açıklamalarından satır başları şöyle:
''NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.
Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.
Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.
Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.''