Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dışişleri Bakanlığından NATOnun Doğu Akdeniz açıklamasına ilk tepki Türkiye diyaloğa hazır
ANKARA

​Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına ilk tepki: Türkiye diyaloğa hazır

Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına ilk tepki: Türkiye diyaloğa hazır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler yapma kararı aldığına ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Türkiye önkoşulsuz diyaloğa hazır" ifadelerinin altı çizildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri'nin ''Türkiye ve Yunanistan çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme kararı aldı'' sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı

Bakanlığın açıklamalarından satır başları şöyle:

''NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.''

Fransa gerilimi tırmandırıyor: Donanmanın en güçlü silahı Gaulle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
FOTOĞRAF 5
Title
Fransa, Doğu Akdeniz’de provokatör rolünü oynamayı sürdürüyor.
Title
Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.
Title
GERİLİMİ TIRMANDIRACAK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ Fransa Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor.
Title
Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor.
Title
Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.
Fransa gerilimi tırmandırıyor: Donanmanın en güçlü silahı Gaulle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
Fransa, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Fransız ordusunun, donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması: Rusya ile herhangi bir tatbikat icra edilmeyecek
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması: Rusya ile herhangi bir tatbikat icra edilmeyecek
Abone Ol Google News
Kalemizde sürpriz gol

Kalemizde sürpriz gol

​A Milli Takımımız, Macaristan'ı konuk ediyor.
Edirne’yi Şanlıurfa’ya bağlayacak akıllı otoyol açılıyor: Ankara-Niğde arası 2 saat 22 dakika

Edirne’yi Şanlıurfa’ya bağlayacak akıllı otoyol açılıyor: Ankara-Niğde arası 2 saat 22 dakika
Türkiye diyaloğa hazır

Türkiye diyaloğa hazır

​Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'nun açıklamasına ilk tepki.
Fenomen görgüsüzlüğü<br>pahalıya patladı

Fenomen görgüsüzlüğü
pahalıya patladı

​Lüks otomobilde karpuz satmıştı.
Fransa gerilimi tırmandırıyor

Fransa gerilimi tırmandırıyor

​Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.
Buy-Out maddesi var mı?

Buy-Out maddesi var mı?

​Alexander Sörloth'un sözleşmesinde yanlış bilinen gerçek.

Uşak'ta <br>tehlikeli yangın

Uşak'ta
tehlikeli yangın

​İki mahalle boşaltılacak.
Koronavirüs aşısına hazır olun

Koronavirüs aşısına hazır olun

​ABD'deki eyalet yönetimlerine kritik tarih verildi.
Vaka sayısında<br>başı çekiyor

Vaka sayısında
başı çekiyor

​İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası...
İki ülkeden<br>kritik karar

İki ülkeden
kritik karar

​Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak.
Yükseliş devam ediyor

Yükseliş devam ediyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati açıklandı.
Doğu Akdeniz görüşmesi

Doğu Akdeniz görüşmesi

​Erdoğan ve Merkel'den video konferans görüşmesi.
Alarm veren ilçeler!

Alarm veren ilçeler!

​İşte güncellenen detaylarla İstanbul'un koronavirüs haritası...
İtirafları ortaya çıktı!

İtirafları ortaya çıktı!

​Sahte din adamı Şağban çocuk tacizinden tutuklandı.
Netflix'e uyarı!

Netflix'e uyarı!

​'Minnoşlar' katalogdan çıkarılıyor.

​Çocuk tacizinden tutuklanan sahte hocayla ilgili sert açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.