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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Rusya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin Rusya’ya başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından Rusya’ya taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, 16 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin Rusya’ya başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde düşen bir uçakta bulunan 16 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

Tataristan’da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

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