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Dışişleri Bakanlığı'ndan SİHA açıklaması: Söz konusu hadise hedeflerin vurulmasını etkilemedi

Dışişleri Bakanlığı, dün yaşanan SİHA olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedefin imha edildiğine vurgu yapılarak "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Seda Ekinci
14:23 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, dün yaşanan SİHA olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedefin imha edildiğine vurgu yapılarak "operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu çerçevede, dün Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.


Operasyon esnasında 3'üncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.


Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.


Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."






#Dışişleri Bakanlığı
#SİHA
#operasyon
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