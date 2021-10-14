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Dışişleri Bakanlığından Sırbistan'daki spor müsabakasındaki ırkçılığa tepki: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan Kızıl Yıldız-Yeni Pazar hentbol maçında yaşanan ırkçılığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Sporun toplumlararası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşünüyor, bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inanıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanlığından Sırbistandaki spor müsabakasındaki ırkçılığa tepki: Endişe duyuyoruz
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Belgrad’da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor Kulüpleri arasında oynanan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarları tarafından ırkçı sloganlar atıldı.

Savaş suçlularının posterlerinin de açıldığı mücadelede, emniyet mensuplarının herhangi bir önlem almaması ve olayların failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle Yeni Pazar Spor Kulübü’nün bugün (14 Ekim) Sırbistan Hentbol Süper Ligi’nden çekilme kararı aldı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, yaşananları üzüntüyle karşıladıklarını vurgulayarak, "Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir." dedi.

"YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALILAR"

Sporun toplumlararası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşündüklerini vurgulayan Bilgiç, "Bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasının bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi için önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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