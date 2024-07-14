Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a suikast girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı: Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
#Dışişleri Bakanlığı
#Donald Trump
#ABD
34 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
ABD’nin eski başkanı ve yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıdan kulağına isabet eden mermi ile yaralanan Trump, kürsüde eğilerek kendisini korumaya almaya çalıştı. O anlara ait paylaşılan görüntülerde çatıda konuşlanmış olan ABD Gizli Servisi elemanının, silahlı saldırganı fark ettiği anlar yer alıyor. Gizli Servis elemanı keskin nişancının, müdahalede gecikmesiyle silah sesleri duyuluyor. Saldırgan, birkaç saniye sonra Gizli Servis keskin nişancı ekipleri tarafından vurularak öldürülüyor.
ABD'de başkanlık için yarışan eski başkan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde kürsüde konuşurken, suikast girişimine uğradı. Trump sağ kulağından yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirildi. Olayın ardından liderlerden kınama ve açıklamalar geldi.
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