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Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a suikast girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı: Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz,

11:54 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 11:55 - 14/07/2024 Pazar
AA

Dışişleri Bakanlığı: Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.




Ayrıntılar geliyor...




#Dışişleri Bakanlığı
#Donald Trump
#ABD
34 dakika önce
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