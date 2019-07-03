Dışişleri Bakanlığı'ndan Washington Post'a 'terör' tepkisi

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Türkiye, Libya'da sessiz kalmayacak: Deniz sınırı anlaşması masaya gelebilir

ABD destekli 'Arap Baharı' adı altında gelen ' kara kışta' lideri Kaddafi'yi deviren ve o günden bu yana iki yakası bir araya gelmeyen Libya'da sular durulmuyor. Ülkedeki krizin en önemli aktörü General halife Hafter'in Türkiye’ye adeta 'savaş ilanı' anlamına gelen açıklamalarının ardından tansiyon daha da yükseldi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'e göre Türkiye, Libya’da sadece BM ile aynı gruba destek vermenin ötesinde de adımlar atmalı. Gürdeniz, Libya ile Türkiye arasından deniz sınırı anlaşmasının masaya gelmesinin Doğu Akdeniz'de kendince adımlar atmaya çalışan Yunanistan'da 'deprem etkisi' yapabileceğine işaret etti. Eğer bu anlaşma hayata geçirilirse, GKRY’den Yunanistan’a uzanan işgal hattına 'Türk Kalkanı' indirilmiş olacak.