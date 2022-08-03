Gündem Dışişleri Bakanlığından Yemendeki ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklama
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen'deki ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de mevcut ateşkesin süresinin 2 ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemenli tarafların mevcut ateşkesin süresinin 2 ay süreyle daha uzatılması hususunda vardıkları mutabakattan duyulan memnuniyet belirttti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından Yemendeki ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklama
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de mevcut ateşkesin süresinin 2 ay daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemenli tarafların mevcut ateşkesin süresinin 2 ay süreyle daha uzatılması hususunda vardıkları mutabakattan duyulan memnuniyet belirtilerek, "Ateşkesten, ülke sathında yolların açılması ve Yemen'de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde istifade edilebileceğini umuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın uluslararası ve anayasal meşruiyet temelinde çözümlenmesine dönük diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 136 kez deldi
DÜNYA
Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 136 kez deldi

Yemen'de ateşkes mümkün mü?
DÜNYA
Yemen'de ateşkes mümkün mü?
Vucicden ortalığı karıştıracak açıklama

Vucic'den ortalığı karıştıracak açıklama

​'Kosova Sırbistan'ın bir parçası'
Rampada kayıpbahçeye düştü

Rampada kayıp
bahçeye düştü

​Kocaeli'de ilginç kaza: Sekiz yolcu yaralandı.
Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Binada mahsur kalan 5'i çocuk 11 kişi kurtarıldı.

​Döviz stokçuları Türkiye'nin 2022'deki ihracat ve turizm başarısını baltaladı.

​Pelosi'nin ziyaretinin ardından harekete geçtiler.

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

​Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Emlak fiyatlarında 20 bin lirayı bulan indirimler geldi.
Akile Salih Külliye’de

Akile Salih Külliye’de

​Libya'daki siyasi durum değerlendirildi.

​Asya ülkelerinde 'Made in Türkiye' etiketli ürünler revaçta.

​Mustafa Kutlu'nun adı Mehmet Emin Saraç Anadolu İHL kütüphanesinde yaşayacak.

​Dijital Türkiye için eğitim ve istihdam.
Z Raporu ağustos sayısı bayilerde: Dünya yavaşlıyor

Z Raporu ağustos sayısı bayilerde: Dünya yavaşlıyor

​Z Raporu'nun ağustos sayısı bayilerde.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.