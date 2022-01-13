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POLİTİKA ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tepki: Mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun bir açılış töreninde yaptığı konuşması ile ilgili, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler, esefle karşılanmıştır" açıklaması yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Cumhurbaşkanının sözlerine tepki: Mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır
Arşiv - Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan 'Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı'nın tanıtım töreni sırasında yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'nin yakın tarihi hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadelerin esefle karşılandığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu, Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgemizdeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir. İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu'nun raporunda da kayıtlı bu suçlar nedeniyle Yunanistan'a, Lozan Barış Antlaşması'nın 59'uncu maddesi uyarınca, savaş hukukuna aykırı eylemlerinden doğan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirildiğini bir kez daha hatırlatırız.

Yunanistan'ın sıkça ortaya attığı gerçek dışı ithamlar, iki ülke arasındaki sorunların çözümü yolundaki samimi ve dürüst bir diyalog ortamının oluşturulmasına yönelik adımları gölgelemektedir. Bu tür tutum ve davranışlar, devlet ricalinden beklenen sorumluluklarla bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan'ı bir kez daha aklıselime ve yapıcı bir anlayışa davet ediyoruz" denildi.

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