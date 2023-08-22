Dışişleri: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk

KKTC'de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni, Birleşmiş Milletler askerleri yola araçlarını çekerek engellemeye çalıştı. Türk askeri ve KKTC güvenlik güçleri, BM Barış Güçleri'nin araç ve barikatlarını iş makineleri ile kaldırdı. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyorlar." diye konuştu. Sözlerinin devamında Türkiye ile de istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı. KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" tepkisini dile getirdi.