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POLİTİKA

Dışişleri: Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı konferansından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cezayir’in himayesinde, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansı hakkında açıklama geldi. Bakanlıktan gelen açıklamada konferansın olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri: Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı konferansından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı

Bakanlığın yaptığı açıklamada "Cezayir’in himayesinde, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konferansın sonunda kabul edilen bildirinin, Filistinli gruplar arasında nihai birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğinin değerlendirildiği; başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesinin temenni edildiği vurgulandı.

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