Gündem Dışişleri Rodos Başkonsolosluğunda çalışan personelin hapis cezasına çarptırılmasını kınadı
ANKARA

Dışişleri Rodos Başkonsolosluğunda çalışan personelin hapis cezasına çarptırılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı " Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Dışişleri Rodos Başkonsolosluğunda çalışan personelin hapis cezasına çarptırılmasını kınadı
Son dakika

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan personelin casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreterimizin Rodos’ta, Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesi’nde 13 Aralık 2021 tarihinden bu yana üç gündür devam eden duruşması neticesinde, sözde casusluk suçlamasıyla 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmeli sekreterin 18 Aralık 2020'de tutuklanmasıyla Yunanistan basınında kamuoyunu ve adaleti baskı altına almaya yönelik temelsiz haber ve değerlendirmelerin yayınlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Üç gündür Rodos’ta devam eden duruşmada, uluslararası hukuk ve devletler özel hukuku dahil, hukukun tüm temel ilkeleri ayaklar altına alınmış, yapılan usul ihlalleriyle savunma hakkı dahi ihlal edilmiş; savcı ve mahkeme heyeti önyargılı bir tutumla hareket etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararın açıklanmadan Yunan basınında yer aldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme kararının daha açıklanmadan Yunan basınında yer bulması da yürütülen sürecin usulsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Personelimizin haklarının korunması amacıyla, Yunan iç hukukunda ve uluslararası hukukta gereken tüm adımlar atılmaya devam edilecektir."

Tutuklanması kınanmıştı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 18 Aralık 2020'de yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerinin de ihlal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir."

Tesla çalışanlarından taciz davası

Tesla çalışanlarından taciz davası

'​Elon Musk'ın attığı tweetler durumu kötüleştirdi.'
En iyi kadroya G.Saray damga vurdu

En iyi kadroya
G.Saray damga vurdu

Avrupa Ligi'nin en iyi 11'inde temsilcimizin iki futbolcusu yer aldı.
Temel Karamollaoğlu TVNETte

Temel Karamollaoğlu TVNET'te

Gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendiriyor.

Piyasaların beklediği karşılık bulmadı.

​Sağlık Bakanı Koca: Hatırlatma dozu üç aya indi.

​Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç özel temsilci olarak görevlendirildi

​Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Devlet Bahçeli: Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamalar tarihi bir hata.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.