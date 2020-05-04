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Gündem Dışişleri Sözcüsü Aksoydan Yunan Savunma Bakanını taşıyan helikopterin taciz edildiği iddiasına tepki Faydası yok
ANKARA

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına tepki: Faydası yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı. Aksoy "Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına yalanlama geldi.
'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına yalanlama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

  • "Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."

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