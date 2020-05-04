Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına tepki: Faydası yok Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanladı. Aksoy "Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 15:13 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 15:25 AA