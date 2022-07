Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten RTÜK'ün kararını eleştiren ABD'li mevkidaşına yanıt

Tanju Bilgiç, Twitter hesabından Price'ın paylaşımını alıntılayarak verdiği yanıtta, "Demokrasiye giriş dersi: İfade özgürlüğü demokrasi için gereklidir ve hukukun üstünlüğü de öyle. İfade özgürlüğüne izin vermek ve olayları kakofoniye çevirmemek için düzenlemeler var. Türk medyasının ABD'deki yerel yönetmeliklere uyduğu gibi Amerika'nın Sesi Türkçe ve DW Türkçe, Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Democracy 101: Freedom of expression is essential for democracy & so is rule of law.



Regulations exist to allow freedom of expression & not to turn things into cacophony. @VOATurkce & @dw_turkce

must respect Türkiye's rules, just as 🇹🇷 media in 🇺🇸 abide by local regulations.

Türkiye aleyhine yaptığı operasyonel haberlerle tepki toplayan ve yayın lisansı bulunmayan Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli VOA (Amerika’nın Sesi) isimli haber sitelerine internet üzerinden yaptığı yayınlara erişim engeli getirmişti.