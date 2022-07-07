Gündem Dışişleri Sözcüsü Bilgiçten RTÜKün kararını eleştiren ABDli mevkidaşına yanıt
POLİTİKA

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten RTÜK'ün kararını eleştiren ABD'li mevkidaşına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçeye ait internet sitelerine getirdiği erişim yasağını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt verdi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Sözcüsü Bilgiçten RTÜKün kararını eleştiren ABDli mevkidaşına yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç

Tanju Bilgiç, Twitter hesabından Price'ın paylaşımını alıntılayarak verdiği yanıtta, "Demokrasiye giriş dersi: İfade özgürlüğü demokrasi için gereklidir ve hukukun üstünlüğü de öyle. İfade özgürlüğüne izin vermek ve olayları kakofoniye çevirmemek için düzenlemeler var. Türk medyasının ABD'deki yerel yönetmeliklere uyduğu gibi Amerika'nın Sesi Türkçe ve DW Türkçe, Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi sitelerine erişim engeli getirildi
GÜNDEM
DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi sitelerine erişim engeli getirildi

NE OLMUŞTU?

Türkiye aleyhine yaptığı operasyonel haberlerle tepki toplayan ve yayın lisansı bulunmayan Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli VOA (Amerika’nın Sesi) isimli haber sitelerine internet üzerinden yaptığı yayınlara erişim engeli getirmişti.

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