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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir." ifadesine de yer verdi.

00:50 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Öncü Keçeli
Öncü Keçeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin bazı iddialarla ilgili, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'yle ilgili bazı haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda değişiklik yok"

"Fener Rum Patrikhanesi'nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulunan Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiğini bildirdi.

Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir." ifadesine yer verdi.


Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Türkiye aleyhtarlığında sicili kabarık: Hukuksuz faaliyetlerine suç duyurusu

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından kurulan Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği, Türkiye aleyhtarı ve hukuksuz faaliyetlerde bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Ekümeniklik' kavramının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve Lozan Antlaşması’nda yasal bir dayanağı olmadığına vurgu yapılan suç duyurusunda, Arhondonis’in geçmiş yıllarda yurt dışına yaptığı resmi ziyaretler ve yabancı ülkelerin devlet başkanlarıyla resmi temaslarına da dikkat çekildi. Dilekçede, şüpheli olarak isimleri geçen İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos ile Amerika Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ioannis Lambriniadis hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından soruşturma başlatılarak ifadelerinin alınması ve haklarında iddianame hazırlanarak dava açılması talep edildi.


#Fener Rum Patriği
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
#Öncü Keçeli
#Ukrayna Barış Zirvesi
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