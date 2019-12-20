Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı'na personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 22 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

En az 4 yıllık eğitim şart

Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Veteriner ve İletişim Fakülteleri ile fakültelerin Avrupa Birliği, Gıda Mühendisliği bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olması isteniyor.

P3 puan türünden 80 gerekiyor

Adayların sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması ve ÖSYM tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) P3 puan türünden en az 80 puan almış olmaları gerekiyor.

Adayların sınav başvurusunun son gününe kadar geçerliliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almaları veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması aranan şartlar arasında yer alıyor.

Başvurular 23 Aralık'ta

Başvurular 23 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Adaylar başvurularını Avrupa Birliği Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabilecek.

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Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 28 Şubat tarihinde "www.ab.gov.tr" web sitesinden ilan edilecek.

Sınav 8 Mart Pazar günü 09.30–12.30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınavsonucu ile birlikte AB Başkanlığının internet sitesinden duyurulacak.

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