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POLİTİKA

Dışişleri: Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz" denildi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri: Yunanistanın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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