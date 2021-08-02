Dışişleri: Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına Ait 12 İlkokulu Daha Kapatması Hk. https://t.co/W1iwREU0jX pic.twitter.com/TWYi8f21yC
Yunanistan’ın Batı Trakya Türk Azınlığına Ait 12 İlkokulu Daha Kapatması Hk. https://t.co/W1iwREU0jX pic.twitter.com/TWYi8f21yC— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 2, 2021