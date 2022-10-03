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ANKARA

Dışişleri'nden ABD'nin GKRY’yi ortak askeri programa dahil etmesine tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınadı.

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Haber Merkezi AA
Dışişlerinden ABDnin GKRY’yi ortak askeri programa dahil etmesine tepki: Şiddetle kınıyoruz
Türkiye, ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil. etmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.

  • Açıklamada, "ABD bu adımıyla, Ada'daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

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