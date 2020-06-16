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Gündem Dışişlerinden, Arap Ligi Genel Sekreterinin "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin ifadelerine tepki
POLİTİKA

Dışişlerinden, Arap Ligi Genel Sekreteri'nin "Pençe-Kartal Operasyonu"na ilişkin ifadelerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit'in, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin ifadelerine tepki göstererek, "Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'in, Türkiye'nin Pençe-Kartal Operasyonu'na dair ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Gheit tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesine yer verdi.

Ahmed Aboul Gheit'in, sadece Türkiye'yi değil Arap Ligi'nin üyesi Irak'ın egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünün mezalimini görmezden gelmesinin ibret verici olduğunu vurgulayan Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Evvelden beri, PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasını ve insanlığa karşı işlediği suçları görmezden gelen Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'i, terörizmle mücadele konusunda ilkeli ve tutarlı bir söylem benimsemeye davet ediyoruz."

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