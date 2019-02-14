Gündem Dışişlerinden Avusturyaya bozkurt tepkisi
POLİTİKA

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Avusturya bozkurt tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya bozkurt tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasına ilişkin açıklamasında "Kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı. Avusturya İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir kararname ile 1 Mart 2019'dan itibaren Türklüğü ifade eden 'Bozkurt' işareti yasaklanacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
Bozkurt işareti.
Bozkurt işareti.

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'da bozkurt işaretinin yasaklanmasına dair açıklama yayınladı.

Bakanlık, "Avusturya'da Sembol Yasasının 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı

Avusturya İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir kararname ile 1 Mart 2019'dan itibaren Türklüğü ifade eden 'Bozkurt' işareti yasaklanacağını duyurdu.

Bakanlığın kararnamesinde terör örgütü PKK'yı temsil eden bir flamanın da yasaklandığı duyuruldu. 1 Mart 2019 itibari ile yasağa uymayan kişilere 4 bin Euro, tekrarlanması halinde ise 10 bin Euro'ya kadar para cezası verilecek.

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