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ANKARA

Dışişleri'nden GKRY ile İsrail'in tatbikatına tepki: Samimiyetsizliklerinin açık bir ispatı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Akdeniz'de icra ettiği tatbikata ilişkin açıklama yaptı. Rum yönetiminin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği tatbikatın 'samimiyetsizliğin açık bir ispatı' olduğu vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişlerinden GKRY ile İsrailin tatbikatına tepki: Samimiyetsizliklerinin açık bir ispatı
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İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), AGAPİNOR 2022 isimli askeri tatbikat icra etti. Büyük oranda Kıbrıs Rum kesiminin hakimiyet sahasında icra edilen tatbikata ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

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"SAMİMİYETSİZLİKLERİNİN AÇIK BİR İSPATI"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail ile gerçekleştirdiği ortak “Agapinor 2022” askeri tatbikatı hakkındaki açıklamasını destekliyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Mayıs tarihli açıklamasında da belirtilen yeni işbirliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde, GKRY’nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır.

GKRY’nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha, Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz.

Türkiye her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir."

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KKTC TATBİKATI KINADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), GKRY ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKRY ile İsrail tarafından, bölgedeki gerginliğin artması pahasına Agapinor 2022 isimli askeri tatbikat gerçekleştirilmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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