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Dışişlerinden Irak'a 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak‘ta Erbil'in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 14 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Seren Som
Seren Som
10:02 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Erbil'in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 14 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Irak'ta Erbil'in Soran ilçesindeki bir üniversite yurdunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.


Yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyor; yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."






#Dışişleri Bakanlığı
#Irak
#Yangın
#Taziye
1 saat önce
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