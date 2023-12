Dışişlerinden Irak'a 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın için taziye mesajı

Terör devleti İsrail, Gazze'deki katliamlarını sürdürürken, ülke medyası da skandal açıklamalara her gün bir yenisini ekliyor. Netanyahu destekçisi Chanel 14 ekranlarında İsrailli sunucu Shay Golden canlı yayında, "Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz. Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz her yere geleceğiz" diyerek tehditler savurdu. Alçak siyonist, "Bu dediklerimi not edin, ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? ? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?" diyerek insanlık dışı ifadeler kullandı.