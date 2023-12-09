Dışişlerinden Irak'a 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın için taziye mesajı

Güzel yurdumdan bir örnekle başlayayım. Siz şimdi, Süper Lig’in zirvesinden, yarışından bahsedeceğimi zannetseniz de yok öyle değil. Konumuz 3. Lig’den... Darıca Gençlerbirliği futbolcuları Büyükçekmece Tepecikspor’a 1-0 mağlup olduğu maçtan sonra şiddet görmüş. Şiddetin derecesini kulübün yayınladığı açıklamadan öğreniyoruz. Hani gözden ırak olan, gönülden de ırak olur derler ya bu tam da böyle bir olay. Gözden ırak olan ilgiden de uzak olduğu için basın tarafından gündeme getirilmedi ya da getirilemedi.