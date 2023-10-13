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Dışişleri'nden İsrail'e '24 saat' tepkisi: Hiçbir şekilde kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusunun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz. Bunun insanlıkta yeri yok" denildi.

15:48 . 13/10/2023 Cuma
AA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Bakanlık, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki halka bölgeyi terk etmesi için 24 saat tanımasına sert tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.


Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.


İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.



Ayrıntılar geliyor...

#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
17 dakika önce
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