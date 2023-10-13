Dışişleri'nden İsrail'e '24 saat' tepkisi: Hiçbir şekilde kabul edilemez

Bakanlık, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki halka bölgeyi terk etmesi için 24 saat tanımasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.