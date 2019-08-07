Gündem Dışişlerinden İsraile Batı Şeria tepkisi Şiddetle kınıyoruz
POLİTİKA

Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Şiddetle kınıyoruz - Son dakika haberleri

Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesini şiddetle kınadı.

Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

Netanyahu: Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacak
DÜNYA
Netanyahu: Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacak

İsrail Batı Şeria projesi: 6 bin yasa dışı konut
DÜNYA
İsrail Batı Şeria projesi: 6 bin yasa dışı konut

Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranıyordu, kimliği tespit edildi.
Denizde kaybolan çocuktan acı haber

Denizde kaybolan çocuktan acı haber

​Beykoz'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
9 Ağustos önlemi

9 Ağustos önlemi

Kara, deniz ve havada tüm tedbirler alındı.
Sondaja başladı

Sondaja başladı

3 bin metrenin üzerinde derinliğine ulaşacak.
30 milyar<br>dolarlık hamle

30 milyar
dolarlık hamle

​Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi.
Oyuncak ayının içinden çıktı

Oyuncak ayının içinden çıktı

​Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Toplantılar<br>yapıcı geçti

Toplantılar
yapıcı geçti

Akar'dan ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin açıklama.

Sayı 80 oldu

Sayı 80 oldu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya darbe üstüne darbe.

Yarışa<br>Türkiye de katıldı

Yarışa
Türkiye de katıldı

Dünyada bu alanda 200'e yakın girişim var.
Mehterle başladı iflasla bitti

Mehterle başladı iflasla bitti

​Çeşme-Atina arasındaki feribot seferleri kaldırıldı.
Tüm dünya<br>acı çekecek

Tüm dünya
acı çekecek

​İmran Han, Keşmir anlaşmazlığı konusunda uyardı.
Bakanlığa<br>yeni görev

Bakanlığa
yeni görev

​Yurtiçi ve dışında şirketlere iştirak edebilecek.
FBI: İç terörizm

FBI: İç terörizm

ABD'deki ​California saldırısında 3 kişi ölmüştü.
Sürecin anahtarı<br>'İstanbul' modeli

Sürecin anahtarı
'İstanbul' modeli

Suriyelilerle ilgili modelin detayları netleşti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.