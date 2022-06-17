Dışişlerinden 'Norveç'e karşılıksız vize' iddialarına yalanlama: Herhangi bir anlaşma imzalanmadı

Sosyal medya başta olmak üzere, bazı haber sitelerinde,

'Türkiye ve Norveç arasında vizesiz seyahat anlaşması yapıldı. Vize yalnızca Norveç vatandaşlarına kalktı.' iddiaları yayıldı.

"ÇİP KRİZİ NEDENİYLE 6,5 AY BOYUNCA KİMLİKLE SEYAHAT İMKANI TANINDI"

Söz konusu iddialara ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığını vurguladığı açıklamasında, yaşanan çip krizi nedeniyle 6,5 ay boyunca çipli kimlikle seyahat imkanı tanındığını ve sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının ülkemize pasaportla seyahat edeceğini duyurdu.

"SÜRE SONUNDA SADECE PASAPORTLA SEYAHAT EDEBİLECEKLER"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Norveç Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır.

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Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir.

Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır.

Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir."

FOTOĞRAF 11 Hakkari’de terörden arındırılan yüksek rakımlı dağlar ve yaylalar, yaz aylarıyla birlikte artık doğa yürüyüşlerinin yapıldığı, turların, gezilerin düzenlendiği gözde mekanlar haline dönüştü. Her geçen gün bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı artmaya başladı. Özellikle yaylaları, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistler de ziyaret etmeye başladı. Son olarak Almanya'dan gelen 20 kişilik turist kafilesi, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkarak burada doğa yürüyüşü yaptı. Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ile birlikte bölgeyi gezen kafile, 400 yıllık Mar Şalita Kilisesi'ni de ziyaret etti. Burada ilahiler okuyan ve dua eden Alman turistler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hakkari'nin önemli bir yer olduğunu söyleyen emekli Papaz Dr. Rainer Oechslen (70) kente hayran kaldıklarını belirtti. Papaz Oechslen, bölgeye gelmenin ve kiliseleri görmenin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi. Terörden arındırıldı şimdi yabancı turistleri ağırlıyor Hakkari'de, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla terörden arındırılan dağlar ve yaylalar, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırlıyor. BiP'te paylaş

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