Gündem Dışişlerinden Öcalanla ilgili skandal karara sert tepki Utanç verici
POLİTİKA

Dışişleri'nden Öcalan'la ilgili skandal karara sert tepki: Utanç verici

İtalya'nın Fossalto Belediyesi’nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' verilmesine Türkiye'den çok sert tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir' denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' verdi.
İtalya Öcalan'a 'fahri hemşehrilik' verdi.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İtalya'nın Fossalto Belediyesi'nce teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olması bu caninin işlediği ağır insanlık suçlarını görmezden gelen utanç verici bir gelişmedir' denildi.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "40 bini aşkın masum insanın katledilmesinden sorumlu, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama, çocuk kaçırma ve diğer örgütlü suçlarda kabarık bir sicile sahip olan, AB terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK'nın ve elebaşının meşrulaştırılması girişimleri beyhudedir. Ayrıca teörizmle mücadelede uluslararası işbirliği ruhuna tamamen aykırıdır."

"İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede işbirliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

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