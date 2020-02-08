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POLİTİKA

Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşme sonrası açıklama: Görüşmeler devam edecek

Rusya'dan, İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen heyetle görüşmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Sahada sukuneti sağlamak için atılacak adımların üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada Rus heyeti ile görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Türk ve Rus heyetlerin, İdlib meselesine ilişkin Ankara'da yaptığı görüşmelerde, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

3 saatlik görüşme yapıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşme yapıldı.

Görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmelere, gelecek haftalarda devam edilmesi kararlaştırıldı.

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