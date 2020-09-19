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Gündem Dışişlerinden Rusyaya Kırım tepkisi Esef vericidir
POLİTİKA

Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi: Esef vericidir

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırım'ın asli unsuru Tatar Türk Toplumunun (Rus makamlarınca) baskı altına alınması esef vericidir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül'de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir. Türkiye, Kırım'ın gayrimeşru ilhakını tanımadığı gibi, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir."

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