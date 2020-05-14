Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Dışişlerinden yardım uçağına izin verilmedi iddialarına yanıt Zamanında başvuru yapılmadı
POLİTİKA

Dışişleri'nden 'yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt: Zamanında başvuru yapılmadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne insani yardım taşıyan uçağa Türkiye'nin izin vermediği iddialarına ilişkin açıklama geldi. Sözcü Hami Aksoy, "Söz konusu uçuş için zamanında başvuru yapılmış olsaydı, insani mülahazalarla istisna tanınması mümkün olabilirdi. Nitekim, geçmişte bu tip uçuşlara izin verilmiş, GKRY tescilli uçakların ülkemizdeki bir havaalanına inmesine dahi müsaade edilmiştir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaparak GKRY'ye insani yardım taşıyan uçağa Türkiye'nin izin vermediği iddialarını reddetti.

GKRY tescilli uçaklar ile GKRY'ye ve GKRY'den kargo taşıyan uçaklara bilinen politika çerçevesinde Türkiye üzerinden üst uçuş ve havaalanlarına iniş-kalkış izni verilmediğini aktaran Aksoy, "Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir. Bayrağına bakılmaksızın, buna teknik ve zorunlu iniş talep eden uçaklar da dahildir" ifadelerini kullandı.

'ZAMANINDA BAŞVURU YAPILMADI'

Çin Halk Cumhuriyeti'nden GKRY'ye tıbbi malzeme taşıyan bir uçağa üst uçuş izni verilmediği konusunda basına dün haberler yansıdığını hatırlatan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'den havalanan uçak, kalkış öncesinde üst uçuş izni başvurusunda bulunmamıştır. Söz konusu uçak ancak Türk hava sahasına geldiğinde Larnaka'ya ineceğini bildirerek üst uçuş izni istemiştir. Bu durumda, Rum Yönetimi ile ilgili uçuşlara yönelik standart kısıtlamalar kapsamında, uçağın hava sahamızı kullanmasına izin verilmemiştir. Zira, istisna tanınmasını teminen eşgüdüm yapılması için gerekli zaman da bulunmamaktaydı.

Söz konusu uçuş için zamanında başvuru yapılmış olsaydı, insani mülahazalarla istisna tanınması mümkün olabilirdi. Nitekim, geçmişte bu tip uçuşlara izin verilmiş, GKRY tescilli uçakların ülkemizdeki bir havaalanına inmesine dahi müsaade edilmiştir. Bu uygulamayı bilen GKRY'nin uçağın zamanında başvurmasını sağlamayarak, bilahare ülkemizin bu insani tutumunu suiistimal etmesi, kendi insanlarının çıkarı hilafına belli konuları siyasi amaçla kullanma çabalarının bir tezahürüdür."

Abone Ol Google News
Zamanındabaşvuru yapılmadı

Zamanında
başvuru yapılmadı

'Yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt.
22 ildemaske zorunluluğu

22 ilde
maske zorunluluğu

​Maske takma zorunluluğu giderek yaygınlaşıyor.
İşte en kritik şehirler

İşte en kritik şehirler

​Büyükşehirlerdeki koronavirüs haritaları.
İşbirliğini<br>itiraf ettin Sırrı!

İşbirliğini
itiraf ettin Sırrı!

HDP'li Türk'ten Önder'e "İYİ Parti'den aracı geldi" eleştirisi.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama.
1,5 milyon <br>test yapıldı

1,5 milyon
test yapıldı

Bakan Koca, son verileri paylaştı.

Hainleri lanetliyorum

Hainleri lanetliyorum

​Bahçeli'den alçak saldırıya ilişkin açıklama.

Bir günde<br>7 bin kişi öldü

Bir günde
7 bin kişi öldü

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.

Tarlada yakalandılar

Tarlada yakalandılar

​Koronavirüs yasağını delenler jandarmadan kaçamadı.
Yeni Yüzyılın Türküsü

Yeni Yüzyılın Türküsü

​Fatih'in Akıncılarından Göklerdeki Bayraktarlara.
Survivor<br>ekibi karantinada

Survivor
ekibi karantinada

​Erdoğan'ın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu.
Durma noktasında!

Durma noktasında!

​İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42'lere çıktı.
Filipinler<br>satın alacak

Filipinler
satın alacak

​TSK'nın gücüne güç katan helikopterlere yoğun ilgi.
30 ev<br>karantinaya alındı

30 ev
karantinaya alındı

Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.