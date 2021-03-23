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YEREL GÜNDEM

DİSMEK kursiyerlerine madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında DİSMEK kurslarından yararlanan kursiyerlere yönelik madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Haber Merkezi Diğer
DİSMEK kursiyerlerine madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi
DİSMEK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında DİSMEK kurslarından yararlanan kursiyerlere yönelik madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Madde Bağımlılığıyla Mücadele Danışmanlık ve Destek Merkezi, kentte bağımlılıkla mücadele amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Madde Bağımlılığıyla Mücadele Danışmanlık ve Destek Merkezi psikologları Serap Çapraz ve Uğur Çağan Alakuştekin, DİSMEK tarafından açılan kurslarda eğitim gören öğrencilere yönelik madde bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Seminerde madde bağımlılığı nedir, alkol ve uyuşturucu kullanmanın fiziksel ve ruhsal zararları, bağımlılığın başlangıç ve gelişme evreleri, bağımlı bir insanın davranışları, bağımlı birine nasıl davranmalıyız, madde kullanımının yoğun olduğu alanlar (mekânlar), risk faktörleri, kullanım düzeyine göre tedavi yöntemleri ve bağımlılık döngüsü konularında kursiyerlere bilgilendirmelerde bulundu.

Madde bağımlılığıyla mücadele amaçlı çalışma yürüten AMATEM ve ÇAMATEM kurumlarının faaliyet içeriklerini de kursiyerlerle paylaşan psikologlar, bu merkezlerin bağımlı bireyi nasıl kabul ettiğini detaylı bir şekilde aktardı.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi DİSMEK’te farklı branşlarda eğitim gören kursiyerlerin konu ile ilgili merak ettikleri soruları psikologlara yöneltmesi ve soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kent genelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında farklı grup ve mesleklere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele eğitimlerini sürdürecek

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