Disney’e baskı yapan Ermeni lobisi ANCA Türkiye düşmanı terör örgütleriyle kol kola

Dizi ve film platformu Disney Plus'ın, yerli yapım olan 'Atatürk' dizisini platformundan kaldırmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Birçok kullanıcı aboneliklerini iptal ederken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da platformla ilgili inceleme başlatılacağı açıklanmış ve Disney Plus'ın savunmasının alınacağı belirtilmişti.

ANCA, Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıkıyor

'Atatürk' dizisinin platformdan kaldırılmasının arka planında ise Ermeni lobisi ANCA'nın, kuruluşa baskısı dikkat çekiyor.

ABD’deki Ermeni diyasporası ANCA'nın sadece bir lobi kuruluşu olmadığı, özellikle ABD'de faaliyet gösteren Ermeni terör örgütleri ve teröristlere sahip çıktığı biliniyor.

Ermeni teröristin serbest kalmasında ANCA'nın etkisi

ANCA, yakın tarihte Ermeni terör örgütlerine desteğini sürdürdü.

ANCA, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 1982'de şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması amacıyla yoğun çaba harcadı.

California Valisi Gavin Newsom, 10 Mart 2021'de Sasunyan'ın serbest kalması için verdiği kararı doğrudan ANCA'ya bildirdi.

ANCA Batı Yakası Başkanı Nora Hovsepian, bu karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Karardan dolayı Vali Newsom'a minnettarız." ifadesini kullandı.

ANCA-PKK, Washington'da kol kola gösteri düzenledi

ANCA, sadece Ermeni terör örgütleriyle değil, terör örgütü PKK ile de yakın bağının olduğunu 2019'da açıkça ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme esnasında, 13 Kasım 2019'da Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından öncülük edilen protestoya PKK sempatizanlarının yanı sıra Ermeni Gençlik Federasyonu ve PKK'ya verdiği destekle bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar da katıldı.

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği, terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti.

Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.

ANCA'dan Topalyan'a "Özgürlük Ödülü"

ABD'de sözde Ermeni soykırımı tasarısını Temsilciler Meclisi'nden geçirmeye çalışan Ermeni lobisi ANCA, terörizm suçundan yargılanan azılı militan Murad Topalyan'a "Özgürlük Ödülü" vermeyi kararlaştırdı.

ANCA, Topalyan'a ödülü, "Ermeni ulusuna adalet getirmek için yaptığı çalışmalar"dan ötürü 24 Eylül 2000'de verdiğini duyurdu.

Ayrıca ANCA'nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasına göre Topalyan, 2012'de ANCA'nın düzenlediği staj programında "özel konuk" olarak ağırlandı.

Açıklamada, Topalyan'dan övgü dolu sözlerle bahsedilerek "Topalyan'ın verdiği ders, şu ana kadar staj programındaki en güçlü derslerdendi." ifadesi kullanıldı.

Ünlü isimler sessiz kaldı

Tüm bu gelişmeler ile birlikte, siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden tepki gösterilmesine rağmen ünlü isimler Disney Plus'ın skandal kararına sessiz kaldı.

Seçim dönemi başta olmak üzere her fırsatta siyasete müdahil olmaya çalışan ünlü isimler Disney'in kararına hiçbir tepkide bulunmadı.



