Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağırıldı

Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağırıldı

10:1920/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
SON DAKİKA... Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
SON DAKİKA... Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı

Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.


İBB SORUŞTURMASI


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Divan Otel’in Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.


Ayrıntılar gelecek...



#son dakika
#Divan otelleri
#Murat Tomruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: SSK, BAĞ-KUR, Memur, Emekli ve Asgari Ücret maaş zammı hesaplamalar