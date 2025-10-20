Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağırıldı

SON DAKİKA... Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı
Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.
İBB SORUŞTURMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Divan Otel’in Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
