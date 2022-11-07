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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ailenin bel kemiğini kadın oluşturuyor

Katıldığı bir sergide ailenin önemini anlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplumumuzun bel kemiğini oluşturan aileye önem veriyoruz. Ailenin bel kemiğini de kadın oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ailenin bel kemiğini kadın oluşturuyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

TDV KAGEM tezhip atölyesi öğrencileri ile sanat koordinatörü Semra Ata’nın hazırladığı Esma-i Nebi tezhip sergisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla Milli Kütüphane sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Erbaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Ailenin bel kemiğini kadın oluşturuyor”

Toplumun bel kemiğini oluşturan aileye önem verdiklerini dile getiren Erbaş, “Kadın, aile ve gençlik çalışmalarımızı, bu çerçevede yapılan sanat faaliyetlerimizi ne kadar çok artırsak azdır. Çünkü biz, toplumumuzun bel kemiğini oluşturan aileye önem veriyoruz. Ailenin bel kemiğini de kadın oluşturuyor ve onu gençlik faaliyetlerimiz ile taçlandırdığımız zaman milletimize çok büyük hizmetler yapmış oluyoruz.” dedi.

“Medeniyetimizin en önemli sanat çeşitlerinden”

Erbaş, tezhip sanatının önemine dikkati çekerek “Esasında bunlar medeniyetimizin en önemli sanat çeşitlerindendir. Hele tezhip sanatı, Kur’an-ı Kerim’in Hüsn-ü Hat ile yazılıp o sayfaların kenarlarındaki süslemeler, tezhip sanatının ne kadar önemli olduğunu gösterir.” ifadelerini kullandı.

“22 ayar altın kullanılarak yapıldı”

Serginin ilk gününü değerlendiren sanat koordinatörü Semra Ata ise “Belirli bir seviyeye erişmiş olan öğrencilerimle beraber bu projeyi yürüttük. Esma-i Nebi, Esma-i Hüsna ve ismi Nebiden isimler var. Her bir tasarım tek. O yüzden manevi boyutu çok yüksek bir çalışma. Aşamalı uzun yıllar sürer. Çalışmalar çiziminden tasarım aşamasına kadar öğrencilerin. Hatlarımız hattatlarımız tarafından yazıldı, tezyinatı da benim gözetimimde öğrencilerimiz tarafından yapıldı. 22 ayar altın kullanılarak yapıldı ve böyle bir sergi ortaya çıktı.” dedi.

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