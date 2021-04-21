Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı
ORDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dün yaşamını yitiren amcası Abdullah Erbaş, Ordu'da toprağa verildi. Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı.

Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın amcası Abdullah Erbaş (98), dün yaşlılığa bağlı nedenlerle evinde hayatını kaybetti. Erbaş için bugün Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Yeşilyurt Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı.
DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı.
  • Cenazeye Ali Erbaş’ın yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile Erbaş ailesi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı.
İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, amcasının cenaze namazını kıldırdı.

Abdullah Erbaş'ın cenazesi, yeğeni Ali Erbaş’ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası vefat etti
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası vefat etti
Abone Ol Google News
Burası İstanbulun en eski köyü

Burası İstanbul'un en eski köyü

​Gizli kalan tarihi görenleri şaşırtıyor.
Çocuklara özel YouTube

Çocuklara özel YouTube

​YouTube Kids sonunda Türkiye'de de aktif edildi.
Baştan sona yalan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

MSB açıkladı: 836 terörist etkisiz hale getirildi.

​Almanya ve İngiltere'den Türkiye için sevindiren açıklama.
Güller içinde<br>bir gül

Güller içinde
bir gül

​Hafız Mehmed Necmeddin Okyay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.